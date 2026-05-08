Bartın'da akıma kapılan işçi 10 gün sonra hayatını kaybetti

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Cumayanı köyünde elektrik hattı yenileme ve bakım çalışmaları sırasında akıma kapılan Ramazan Yeşilsu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yeşilsu, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ankara’da yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ramazan Yeşilsu, tüm müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti.

AMASRA İLÇESİNDE DEFNEDİLECEK

Yeşilsu’nun cenazesinin, Amasra ilçesine bağlı İnciğez köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.