Bartın’da cinsel istismar soruşturmasında 33 tutuklama

Bartın’da, 18 Nisan 2026 tarihinde 13 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar vakasının emniyete bildirilmesiyle kız çocuğunun durumu ortaya çıktı.



İhbarın ardından emniyet ekipleri tarafından çocuk derhal devlet korumasına alınarak uzman psikologlar eşliğinde ifadesi alındı.

ŞANTAJ VE TEHDİT İLE SUSTURULMAK İSTENDİ

Çocuğun beyanları doğrultusunda, istismarın tek bir kişiyle sınırlı kalmadığı; farklı zamanlarda farklı kişiler tarafından gerçekleştirildiği ve süreçte şantaj ile tehdit unsurlarının da kullanıldığı tespit edildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, olayı “nitelikli cinsel istismar” kapsamında değerlendirerek Amasra ilçesinde geniş çaplı soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİLERE YÖNELİK OPERASYON GERÇEKLEŞTİ

Toplanan deliller, dijital materyaller ve teknik takip çalışmaları sonucunda kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Soruşturma kapsamında toplam 36 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

2 AYRI SUÇLAMA İLE 33 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33’ü, “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bartın ili Amasra ilçesinde ikamet eden 2013 doğumlu bir çocuğumuzun cinsel istismara maruz kaldığı iddiaları üzerine, 18.04.2026 tarihinde kolluk kuvvetlerine yapılan ihbar neticesinde Bartın Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır.

TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Soruşturma dosyasının 28 Nisan 2026 tarihinde adliyemize intikal etmesiyle birlikte, olayın hassasiyeti ve kapsamı gözetilerek adli birimlerimizce en üst düzeyde koordinasyon sağlanmış ve gerekli tüm önlemler ivedilikle alınmıştır.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İLETİŞİM KURDUĞU KİŞİLER

Yürütülen titiz çalışmalar ve elde edilen dijital deliller ışığında; mağdur çocuğumuzun, sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu şahıslar tarafından istismara uğradığına dair kuvvetli suç şüphesine ulaşılmıştır.

Bu kapsamda, eyleme iştirak ettiği tespit edilen 10 Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) ve 26 şüpheli hakkında 08.05.2026 tarihinde iddianame düzenlenmiştir." denildi.

''YARGILAMA SÜRECİ BAŞLAMIŞTIR''

Ağır ceza mahkemesinde yargılamanın başladığının belirtildiği açıklamada, ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Hazırlanan iddianame Bartın 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş olup, yargılama sürecine başlanmıştır.

33 ŞAHIS TUTUKLU

Yargılaması devam eden dosya kapsamında hâlihazırda 9 SSÇ ve 24 şüpheli toplamda 33 şahıs tutuklu bulunmakta, 3 şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmakta.

SUÇLULAR EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAK

Başsavcılığımızca, mağdur çocuğumuzun korunması ve suçluların yasalar önünde en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki süreç kararlılıkla ve hassasiyetle takip edilmektedir.

Mağdurun kimliğini deşifre edebilecek her türlü paylaşımdan kaçınılması, çocuğun üstün yararının korunması açısından büyük önem arz etmektedir."