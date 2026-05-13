Bartın'da fırtına çatıyı söktü: 6 araç zarar gördü

Bartın’da etkisini artıran şiddetli fırtına, kent merkezinde korku dolu anlara neden oldu. Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyük bir gürültüyle yerinden koparak çevreye savruldu. Olay sırasında apartman sakinleri panikle kendilerini dışarı atarken, uçan çatı parçaları park halindeki araçlarda maddi hasara yol açtı.

MAHALLE SAKİNLERİ GÜRÜLTÜYLE SOKAĞA FIRLADI

Gece saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle apartmanın çatısından kopan parçalar, bina çevresine ve yol kenarında park halinde bulunan araçların üzerine düştü. Çevrede yaşayan vatandaşlar, büyük bir patlama sesini andıran gürültü üzerine evlerinden çıkarak sokağa indi.

Mahalle sakinleri, rüzgarın kısa sürede şiddetini artırdığını ve çatının bir anda havalanarak savrulduğunu belirtti. Olay sırasında yaşanan panik nedeniyle vatandaşlar uzun süre sokakta bekledi.

6 ARAÇTA MADDİ HASAR OLUŞTU

Çatıdan kopan metal ve ahşap parçalar, apartman önünde park halinde bulunan 6 araçta hasara neden oldu. Bazı araçların camlarının kırıldığı, bazılarının ise kaporta kısmında ciddi ezilmeler meydana geldiği öğrenildi.

Olayın ardından araç sahipleri büyük şaşkınlık yaşarken, hasarın boyutunun yapılacak incelemenin ardından netleşeceği belirtildi.

POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, olası yeni tehlikelere karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yol bir süre trafiğe kapatılırken, vatandaşların riskli bölgelere yaklaşmasına izin verilmedi.

İtfaiye ekipleri çatıda tehlike oluşturan parçaları kontrollü şekilde kaldırmak için çalışma başlatırken, belediye ekipleri de yola savrulan parçaların temizlenmesi için bölgede çalışma yürüttü.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Fırtınanın neden olduğu olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Çatının büyük bölümünün binanın yan tarafına düşmesi, olası bir facianın önüne geçti.

Yetkililer, bölgede etkili olması beklenen kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.