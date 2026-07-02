Bartın'da göçükte hayatını kaybeden madenciye veda
Amasra ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 27 yaşındaki Mert Ali Arslantürk, toprağa verildi.
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Amasra ilçesi Tarlaağzı köyündeki özel maden ocağının eksi 410 kotunda galeri açma çalışmaları sırasında tavandan kayaların düşmesi sonucu göçük oluştu.
Maden işçisi Mert Ali Arslantürk ise göçük altında kaldı.
Yanında bulunan arkadaşları tarafından göçük altından çıkartılan Arslantürk, hastaneye sevk edildi.
KURTARILAMADI
Ağır yaralı olarak maden ocağından yüzeye çıkarılan Mert Ali Arslantürk, kaldırıldığı Amasra Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Bartın Devlet Hastanesi morgunda otopsisi yapılan Arslantürk, bugün öğle vakti köy camisinde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
EŞİNİN HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Arslantürk'ün 3 yıl önce madende işbaşı yaptığı ve eşinin de 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)