Bartın’da yangından kurtulan adam hastanede hayatını kaybetti

Bartın’ın Ulus ilçesi Küllü köyü Yukarı Mahalle’de yaşayan 72 yaşındaki Osman Atik, sobayı yakmak için içerideki odunları yanıcı bir madde ile tutuşturmak istedi.

Yanıcı maddenin etkisiyle soba bir anda alev aldı.

KOLLARINDA YANIKLAR OLUŞTU

Kontrolsüz şekilde büyüyen alevler yaşlı adamın kollarında ciddi yanıklara yol açtı.

BALKONDAN AŞAĞI ATLADI

Panikleyen Osman Atik, bulunduğu evin balkonundan aşağı atladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunda yanıklar bulunan ve balkondan atlamaya bağlı olarak da yaralanan 72 yaşındaki Osman Atik’in, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.