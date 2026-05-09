Bartın'da yaşlı adam ve torunu sobadan çıkan yangından son anda kurtuldu

Bartın'da büyük facianın ucundan dönüldü.

Ulus ilçesinde Küllü köyü Yukarı Mahalle'de yaşayan 72 yaşındaki O.A isimli yaşlı adam, sobasını yanıcı madde ile yakmak istedi.

BALKONDAN ATLADI

Yanıcı madde ile ateşlenen sobanın patlaması sonrası yüzüne alevler sıçrayan adam, yanmaktan son anda kurtuldu.

Panikle balkondan atlayan O.A.'nın kollarında yanık izleri tespit edildi.

TORUNUNU KOMŞULAR KURTARDI

Yaşlı adamın torunu B.A., komşular tarafından evden alındı.

112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine haber verilmesi sonrası olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YAŞLI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, jandarma ekipleri olaya ilişkin incelemelerde bulundu.

Kollarında yanıklar olduğu görülen ve balkondan atlaması sonrası ağrıları olan O.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.