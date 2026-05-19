Bartın'ın 6 bin 600 nüfuslu Amasra ilçesine bayramda 500 bin turist bekleniyor

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Amasra Kalesi'nin yer aldığı, Batı Karadeniz'deki yaz turizminin önemli bölgesi olan Bartın'ın Amasra ilçesinde, Kurban Bayramı tatili öncesi 5 bin yatak kapasiteli otellerde rezervasyonlar, şimdiden yüzde 80'e ulaştı.

Bakir koyları, tarihi mekanları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra, balık ağırlıklı mutfak kültürüyle de tatilcilerin ilgisini çeken 6 bin 600 nüfuslu Amasra'yı, günübirlik ziyaretçilerle Kurban Bayramı tatili boyunca 500 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

'BÜTÜN HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK'

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, “9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ilçemizde otel ve pansiyonlarımızda yüzde 80'e yakın doluluk oranımız oluştu. Son haftaya girdiğimiz şu günlerde konaklama tesislerindeki doluluk oranımızın yüzde 90 veya yüzde 100 olacağını söyleyebiliriz. İlçemiz Amasra'ya bayramda çok yoğun bir talep var. Hava şartlarının da müsait olması durumunda günübirlik turistlerle birlikte 500 binin üzerinde turist bekliyoruz. Amasra'mızın yanı sıra Bartın, mavi bayraklı İnkumu Plajı, 80 milyon yıllık Güzelcehisar Lav Sütunları ve Küre Dağları Milli Parkı gibi güzellikler bulunuyor. Bartın Valiliğimiz koordinasyonunda Amasra Kaymakamlığımız, Amasra Belediyemiz ve derneğimiz olarak Kurban Bayramı’nda ilçemizi ziyaret edecek turistlerimizin rahat ve huzurlu şekilde tatil yapmaları için bütün tedbirleri aldık. Herkesi bekliyoruz." dedi.

İNKUMU'NA GÜNDE 15-20 BİN TATİLCİ BEKLENİYOR

3 kilometrelik sahil şeridiyle İnkumu tatil beldesinin de bayram tatilinde ilgi görmesi bekleniyor. Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, "Özellikle uzun süreli tatil dönemlerinde Amasra ilçemize gelen misafirlerimiz mutlaka İnkumu'na da uğruyor. Şu anda İnkumu'na günlük 15-20 bin kişi bekliyoruz. Belediye olarak mavi bayraklı İnkumu'nda bütün tedbirlerimizi aldık. Gelen misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlanması için bütün hazırlıklarımızı yaptık." dedi.

TÜRKİYE'DE TEK LAV SÜTUNLARI ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Dünyada sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da bulunan Türkiye'de ise sadece Bartın'daki 80 milyon yıllık Güzelcehisar Lav Sütunları’nı, Kurban Bayramı tatili boyunca 50 bine yakın yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesi bekleniyor.