Başak Dizer paylaştı: Kurt Efe spor salonunda

Aşk- ı Memnu dizi setinde tanışan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, 2016 yılında hayatlarını birleştirdi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, ilk çocukları Kurt Efe'yi 2022 yılında kucaklarına almışlardı.

SPOR SALONUNA GÖTÜRDÜ

Ünlü çiftten Başak Dizer, Kurt Efe'yle yeni bir paylaşım yaptı. Başak Dizer, oğlunun spor salonunda eğlendiği o anları takipçileriyle paylaştı.

Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe, spor salonunun adeta altını üstüne getirdi. O anlar da Başak Dizer'in kamerasına yansıdı.