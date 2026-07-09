Başakşehir, Emin Bayram ile sözleşme imzaladı

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Başakşehir, 23 yaşındaki stoper Emin Bayram'ı 4 yıllığına renklerine bağladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Belçika Pro Lig ekiplerinden KVC Westerlo forma giyen Emin Bayram ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Emin'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Galatasaray altyapısında yetişen ve 2024 yılında sarı-kırmızılılardan Westerlo'ya transfer olan Emin Bayram, geçen sezon Belçika temsilcisinde 39 maça çıktı.