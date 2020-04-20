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Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı

Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin, ilk etabı bugün açıldı.

AA & Ensonhaber |
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Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı

Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri, bir bir milletin hizmetine açılmaya başladı.

Koronavirüsle mücadelede sağlık sisteminin yükünü alan hastanelerden biri daha bugün açıldı: Başakşehir Şehir Hastanesi.

Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip olan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışı, video konferans ile yapıldı.

Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı

"İKİ SAĞLIK ÜSSÜMÜZ OLACAK"

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışına katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın mücadelesinde bizim en güvenli limanlarımızdan biri şehir hastaneleri olmuştur." dedi.

Bakan Koca, "Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni de açtığımızda iki sağlık üssümüz olacak. 72 adet tüm kampüsün 7/24 izlenebilecek, kamera kontrolü yapabilmektedir. Hastane akıllı bina sistemiyle donatılmıştır. Çocuk acil girişinde hem çocuk hem erişkin hem de kadın doğum servisi bulunmaktadır. 8 ayrı branş hastanesini içinde barındırmaktadır." diye konuştu.

15 MAYIS'TA AÇILIYOR

Tam anlamıyla açılışın 15 Mayıs'ta olacağını duyuran Koca, "Genel Hastane, Kalp ve Damar Hastalıkları, Ortopedi ve Nöroloji, Çocuk, Kadın Doğum, Onkoloji, Psikiyatri ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunuyor. 15 Mayıs'ta açılacak. Şimdilik pandemi hastaları hedeflendiği için yatış kararı verilmiş hastanelerin 112 aracılığıyla nakledilmesi planlandı. Tomografi ve röntgen cihazları hazır durumdadır. Hastanemizde 7 adet tomografi 7 MR cihazımız bulunmaktadır. 24 ultrason cihazı var. Özellikle kanser tanısında kullandığımız pet ct ve spect ct cihazı da toplamda 4 tane planlanmış durumda. Hem teşhis hem tedavide en iyi hizmet verilecek şekilde planlandır." açıklamalarında bulundu.

Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı

150 SAĞLIK ÇALIŞANI MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİNDE HİZMET VERİYOR

Bakan Koca, merkezi yardım masası hizmetin kaliteli verilmesi, hastaların sorunlarının çözülmesinin özel bir organizasyon gerektirdiğini söyledi. Koca, sterilizasyonun son derece önemli olduğunu belirterek, merkezi sterilizasyon ünitesinde 150 çalışanın hizmet verdiğini kaydetti, her sürecin dijital olarak takip edildiğini de sözlerine ekledi.

İMMÜN PLAZMA AYRINTISI

Bakan Koca, pandemi sürecinde kurulan hastanenin bu dönemde immün plazma için de kan transfüzyon işlemi için donanımın hazır olduğunu, immün plazma işleminin yapılabileceğini aktardı. Hastanenin, immün plazmanın hastalara kullanılması için gerekli altyapıya sahip olunduğunu vurgulayan Bakan Koca, 50 kişiye yakın faaliyetin ilerleyen süreçte 300 kişilik bir kapasiteye ulaşacağını söyledi.

Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı

DÜNYADA BAŞKA ÖRNEĞİ YOK

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin acilinde müşahede ve müdahale için 60'a yakın yatak olduğunu dile getiren Sağlık Bakanı Koca, bütün şehir hastanelerinde olduğu gibi tüm yatakları yoğun bakım altyapısına sahip olduğunu, hepsinin yoğun bakım olarak kullanılacağını ve dünyada bunun başka bir örneğinin olmadığını belirtti. Koca, 450 yoğun bakım yatağında birer ventilatör bulunduğunu da hatırlattı.

İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi tanıtım videosu



ÜRETİM VE SATIŞ HAKKI SAĞLIK BAKANLIĞI'NDA

Bu dönemde en çok sorunun solunum cihazı ventilatörlerden kaynaklandığını vurgulayan Bakan Koca, "Bir prototip firmasının geliştirdiği ve Sanayi Bakanlığı'nın geliştirdiği ventilatörlerin altını çizerek ifade etmek istiyorum. Yerli ventilatörler bugün kullanıma hazırdır. Mayıs ayı itibarıyla 5 bine kadar üretilmesini planladık, siparişini erken vermiş olduk, Üretim ve satış hakkı Sağlık Bakanlığı'nın öncülüğünde gerçekleşen ve Sanayi Bakanlığı'nın desteğiyle sağlanan önümüzdeki dönemde hakları bizde olduğu için sayıları artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı

Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı

Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı

Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı

Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı

Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı

Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı

Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı

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