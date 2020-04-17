Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yolu bitiyor

üpiter'in yörüngesinde bulunan dört uydunun en küçüğüdür.

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Abdullah Avcı: F.Bahçe ile temasımız oldu

Teknik direktör arayışları içinde olan Fenerbahçe ile adı anılan Abdullah Avcı, sarı-lacivertlilerden resmi teklif gelmese de birtakım temasların olduğunu söyledi.