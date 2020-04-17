Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yapımını hızlandırın' talimatı verdiği 2 bin 682 yataklı Başakşehir Şehir Hastanesi, açılışa hazır hale geldi.
BÜYÜK BÖLÜMÜ TAMAMLANDI
Açılışa 3 gün kalan hastanenin yollarında, büyük kısım tamamlandı. Yolların kalan kısmı için hummalı şekilde yürütülen çalışmalar sürüyor.
Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yolu bitiyor ViDEO
İBB YARIM BIRAKMIŞTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kaynak yetersizliği nedeniyle yarım bıraktığı yolu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenmişti.