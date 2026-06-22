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Başakşehir, yeni sezon mesaisine başladı

İstanbul Başakşehir, yeni sezonun ilk antrenmanını Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirdi.

AA AA
Başakşehir, yeni sezon mesaisine başladı
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İstanbul Başakşehir, futbolda 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, yeni sezonun ilk antrenmanını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirdi.

Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla sona erdi.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

İstanbul'da 4 Haziran'a kadar çalışacak turuncu-lacivertliler, 5-16 Haziran'da Avusturya'nın Geinberg bölgesinde kamp yapacak.

İLK MAÇ 23 TEMMUZ'DA

Süper Lig'de geçen sezonu 5. tamamlayan Başakşehir, ilk resmi maçına 23 Temmuz'da UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda çıkacak.

Turuncu-lacivertliler, Sarajevo (Bosna Hersek)-Inter Turku (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)