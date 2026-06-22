Başakşehir, yeni sezon mesaisine başladı
İstanbul Başakşehir, yeni sezonun ilk antrenmanını Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirdi.
İstanbul Başakşehir, futbolda 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, yeni sezonun ilk antrenmanını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirdi.
Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla sona erdi.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
İstanbul'da 4 Haziran'a kadar çalışacak turuncu-lacivertliler, 5-16 Haziran'da Avusturya'nın Geinberg bölgesinde kamp yapacak.
İLK MAÇ 23 TEMMUZ'DA
Süper Lig'de geçen sezonu 5. tamamlayan Başakşehir, ilk resmi maçına 23 Temmuz'da UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda çıkacak.
Turuncu-lacivertliler, Sarajevo (Bosna Hersek)-Inter Turku (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.