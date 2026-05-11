Başakşehir'de araç yıkama istasyonunda yumruk yiyen motosiklet sürücüsü bayıldı

İstanbul Başakşehir'de Millet Bahçesi içerisindeki araç yıkama istasyonunda, bir motosiklet sürücüsü ile bir başka kişi arasında tartışma çıktı.

Nedeni bilinmeyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

VATANDAŞLAR KAMERAYA KAYDETTİ

Kavga sırasında yumruk darbesi alan motosiklet sürücüsü, yere düşerek baygınlık geçirdi. Kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Çevrede bulunan vatandaşların müdahale ettiği olayda yaşanan anlar, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.