Başakşehir'de kaybolan çocuk, İETT şoförünün dikkatiyle bulundu

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde yaşanan olay, kısa süreli endişeye neden olurken İETT şoförünün dikkati olası bir tehlikeyi önledi. Marketten ayrıldıktan sonra kaybolan 7 yaşındaki S.K., yanlışlıkla bindiği otobüste fark edilerek güvenli şekilde koruma altına alındı.

12 Mayıs 2026 tarihinde Başakşehir’de bir market çevresinde, annesiyle birlikte alışveriş yapan küçük çocuk, bir anlık dikkat dağınıklığı sonucu dışarı çıkarak durakta bekleyen yolcuların arasına karıştı ve gelen İETT otobüsüne bindi.

ŞOFÖR DİKKATİ, FELAKETİ ÖNLEDİ

Otobüs sürücüsü Veysi Karataş, yolcular arasında tek başına ve durumu belirsiz bir çocuk olduğunu fark edince durumu kontrol altına aldı. Güvenli bir noktada aracı durduran Karataş, çocuğun durumunu anlamaya çalıştı.

Ardından İETT Filo Yönetim Merkezi ve emniyet birimleriyle iletişime geçildi. Küçük çocuğun panik yapmaması için süreç dikkatle yönetildi.

AKILLI SAAT SAYESİNDE AİLESİNE ULAŞILDI

Şoförün koordinasyonuyla yapılan incelemede, çocuğun cebinde bulunan akıllı saat üzerinden ailesine ulaşıldı. Annesiyle iletişim kurularak çocuğun güvende olduğu bilgisi verildi.

Bu süreçte otobüs, güzergâhını tamamladıktan sonra güvenli bir şekilde durduruldu ve çocuk 16 durak sonra Organize Sanayi Sitesi 1 Durağı’nda ekiplerce ailesine teslim edildi.

AİLE 16 DURAK SONRA ÇOCUĞUNA KAVUŞTU

Küçük çocuğun otobüslere olan ilgisi nedeniyle zaman zaman kendi başına araçlara binmeye çalıştığı öğrenildi. Olayın ardından aile, İETT yetkililerine ulaştı.

Anne Seda Coşkun, yaşanan olayın ardından İETT’nin Fenertepe peronuna giderek hem şoföre hem de kurum yetkililerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

“DİKKAT VE SOĞUKKANLILIK KRİTİK ROL OYNADI”

Olay, toplu ulaşımda görev yapan personelin dikkati ve hızlı reflekslerinin olası kaybolma vakalarında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Yetkililer, benzer durumlarda vatandaşların hızlı şekilde yetkililere bilgi vermesi gerektiğini hatırlattı.