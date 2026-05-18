Başakşehir'de Leo Duarte ile yollar ayrıldı
Başakşehir Kulübü, savunma oyuncusu Leo Duarte ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Başakşehir'de sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu Leo Duarte ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, turuncu-lacivertli ekipte 5,5 sezon forma giyen 29 yaşındaki stoper ile yolların ayrıldığı belirtildi.
BAŞARILAR DİLENDİ
Duarte'ye verdiği emekler için teşekkür edilerek, kariyerinin kalan bölümünde başarı dileğinde bulunuldu.
MILAN'DAN GELMİŞTİ
2020-2021 sezonu devre arasında İtalya temsilcisi Milan'dan transfer edilen Leo Duarte, tüm kulvarlarda forma giydiği 205 maçta 2 gol kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)