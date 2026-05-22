Başakşehir'de tır, 2 aracın üzerine devrildi

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle birlikte kontrolden çıktı. Savrulan ağır tonajlı araç, aynı yönde ilerleyen iki aracın üzerine devrildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ, BÖLGEDE ALARM VERİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken trafik akışı, kontrollü şekilde sağlandı.

1 KİŞİ YARALANDI

Tırın devrildiği otomobilde bulunan sürücü yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Yaralı sürücü daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ve trafiğin tamamen normale dönmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.