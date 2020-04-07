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Başakşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

Başakşehir'de iki aracın çarpışması sonucu 1 araç takla attı. Araçlarda bulunan 2 kişi yaralanırken,

İHA |
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Başakşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Adım Sokak'ta, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EP 1574 plakalı hafif ticari araç ile aynı yönde giden 34 CRZ 982 plakalı otomobil çarpıştı.

TAKLA ATTI

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sokaktaki direğe çarpıp takla attı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ ARAÇTA SIKIŞAN KADINI ÇIKARDI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otomobil içinde sıkışan Berna C.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı kadın sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kurtarılan kadın ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yaralanan diğer kişi ayakta tedavi edildi.

Başakşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

SOSYAL MESAFEYİ GÖZ ARDI EDEREK KAZA MAHALLİNİ İZLEDİLER

Yetkililer vatandaşları koronavirüse karşı evde kalmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri yönünde sürekli uyarırken, kazayı gören meraklı vatandaşlar uyarılara aldırış etmeden iç içe girerek kazayı seyretti. Olay yerindeki polis ekipleri, vatandaşları dağıtmak ve evlerine yönlendirmek için uzun süre çaba harcadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Başakşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

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