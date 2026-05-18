Başakşehir'den Nuri Şahin için açıklama geldi
Fenerbahçe’de teknik direktör adayları arasında gösterilen Nuri Şahin hakkında Başakşehir cephesinden açıklama geldi. Başkan Göksel Gümüşdağ, genç teknik adamla yola devam edeceklerini söyledi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Teknik direktör arayan Fenerbahçe'yle adı anılan isimlerden biri de Nuri Şahin'di.
Fenerbahçe'de adı teknik direktör adayları arasında yer alan Nuri Şahin için Başakşehir'den açıklama geldi.
BAŞKAN GÜMÜŞDAŞ NET BİR DİLLE YALANLADI
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Nuri Şahin'in Fenerbahçe'ye gitme durumunun olmadığını açıkladı.
"Nuri Şahin, Fenerbahçe'ye gidecek mi?" sorusuna yanıt veren Göksel Gümüşdağ, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada "Hayır, biz Nuri hocamızdan çok memnunuz, devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
NURİ ŞAHİN'İN PERFORMANSI
Başakşehir'de 35 resmi maça çıkan 37 yaşındaki Nuri Şahin, 1.74 puan ortalaması yakaladı.
Nuri Şahin, Başakşehir'de 35 maçta 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 galibiyet aldı.
Bu maçlarda 64 gol atan Başakşehir, kalesinde 39 gol gördü.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi