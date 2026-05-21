Başakşehir'in Bertuğ Yıldırım için istediği ücret belli oldu

Galatasaray, transfer döneminde santrafor rotasyonuna takviye yapmayı planlıyor.

Victor Osimhen ile yola devam edecek olan sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi ile sözleşme uzatma görüşmelerini sürdürüyor.

Yönetim, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda bu bölgeyi güçlendirmeyi düşünüyor.

YILDIRIM LİSTEDE

Yerli isimlere yönelen sarı-kırmızılıların hedefindeki ilk ismin Bertuğ Yıldırım olduğu ifade edildi.

Yönetimin, Rams Başakşehir'de forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun transferini takas artı bir miktar para karşılığında bitirmek istediği belirtildi.

TAKAS VE BİR MİKTAR PARA TEKLİFİ

Galatasaray'ın, maliyeti düşürme adına takasta kullanmak için iki isim üzerinde durduğu kaydedildi.

Teklif edilebilecek isimlerden biri, ligin ikinci devresini Başakşehir'de kiralık geçiren Kazımcan Karataş.

Takas için teklif edilecek diğer isimse Ahmed Kutucu.

BAŞAKŞEHİR'İN BEKLENTİSİ 15 MİLYON EURO

Başakşehir ise Bertuğ Yıldırım için takasa sıcak bakmıyor.

İstanbul ekibi, 23 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euro talep ediyor.

Bu sezon Başakşehir ile çıkış yakalayan Bertuğ Yıldırım, 22 maçta 7 gol 3 asist üretti.

23 yaşındaki futbolcunun, turuncu lacivertlilerle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.