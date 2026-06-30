Başakşehir'in yeni sezon öncesi hazırlık maçlarının programı açıklandı
2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Başakşehir, ilk hazırlık maçını 2 Temmuz tarihinde Özbek ekibi Navbahor Namangan ile oynayacak.
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Başakşehir'in 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.
Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Özbek ekibi Navbahor Namangan ile 2 Temmuz'da tesislerinde karşılaşacak Başakşehir, diğer müsabakaları ise Avusturya kampında oynayacak.
KARŞILAŞMALARIN PROGRAMI
2 Temmuz Perşembe:
16.00 Başakşehir-Navbahor Namangan (Özbekistan)
6 Temmuz Pazartesi:
18.00 Başakşehir-KS Cracovia (Polonya)
10 Temmuz Cuma:
16.00 Başakşehir-SV Ried (Avusturya)
15 Temmuz Çarşamba:
19.30 Başakşehir-RB Salzburg (Avusturya)
16 Temmuz Perşembe:
15.00 Başakşehir-Puskas (Macaristan)
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)