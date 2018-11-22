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Başına saplı bıçakla yaşam mücadelesi verdi

Güney Afrika'da sahil kenti Cape Town yakınlarında iki adamın saldırısına uğrayan bisikletçi Wayne, başına saplanan bıçağa rağmen hastaneye yetişerek hayata tutundu.

Haber Merkezi | 22.11.2018 - 09:27..
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Güney Afrika'nın Cape Town kentinde bir adam gaspçılar tarafından bıçaklandı, hem de kafasından. Uzun süre kafasında bıçakla yaşam mücadelesi veren adam hasatneye giderek ölümden döndü.

Başına saplı bıçakla yaşam mücadelesi verdi

"MÜSAİT BİR DOKTOR VAR MI"

34 yaşındaki Shaun Wayne'i  hastanede görenler korku ve paniği bir arada yaşadı. Hastaneye kafasına saplı 15 cm'lik bıçakla yürüyerek gelen Wayne'in sakin bir şekilde "Müsait bir doktor var mı?" diye sorması ise herkesi şaşırttı.

Başına saplı bıçakla yaşam mücadelesi verdi

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Hemen ameliyata alınan ve mucizevi bir şekilde hayatta kalan adamın fotoğrafı ise, sosyal medyada viral oldu. Bisikletçinin annesine kafatasının tamamen iyileşeceğini söyleyen Dr. Brendan Venter, Wayne'nin çok şanslı olduğunu belirtti.

Yerel medya, 34 yaşındaki erkeğin bisikletini gasp etmek isteyen saldırganların bıçak kullandığını bildiriyor.

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