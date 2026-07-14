Başından vurulmuş halde hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki Merve hayatını kaybetti

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Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Şahvedi Mahallesi'nde ailesiyle birlikte ikamet eden 15 yaşındaki Merve Erbek, 9 Temmuz günü başından vurulmuş halde Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Derik Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Merve Erbek, dün (13 Temmuz) akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Merve Erbek’in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ailesi, 9 Temmuz günü öğle saatlerinde, evlerindeki bir odadan gelen silah sesi üzerine içeri girdiklerini ve Merve Erbek'i tabanca ile başından vurulmuş halde bulduklarını söyledi.

Ailesi tarafından araçla hastaneye götürülmek istenen Merve, yolda bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.