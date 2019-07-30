Başiskele Belediye Başkanı şirketlerin başına geçti

Son günlerde özellikle ilçe belediye başkanlarının belediye şirketlerinde yer verdiği isimler Türkiye'nin gündeminde...

Daha önce 6 CHP'li belediye başkanı tarafından yapılan bu atama kararlarına bir yenisi daha eklendi. Ancak bu kez parti ismi değişti.

KENDİ YÖNETİMİNİ SEÇTİ

Kocaeli'nin Başiskele Belediyesi'nde belediyeye ait şirketlerin yönetim kuruluna aynı belediyenin başkanı AK Partili Yasin Özlü getirildi. Belediye Meclisi'nde alınan kararla şirketlerin başına geçen Özlü, yönetim kurulu üyelerini de kendisi belirledi.

Mehmet Yasin Özlü (Başiskele Belediye Başkanı)

MECLİS ÜYELERİ ŞİRKETİN YÖNETİMİNDE YER ALDI

Özlü'yü oraya getiren isimler ise AK Parti İlçe Belediye Meclis üyeleri oldu.

Başiskele Belediyesi'nin yan şirketi BAŞKENT A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Özlü, kendisini başkanlığa getiren isimleri de yan şirketin yönetimine aldı.

Tüm isimlerin huzur hakları yani maaşları da belirlendi. Başkan ve yönetimin maaşları şu şekilde veriliyor:

YÖNETİM VE MAAŞLAR

Yönetim Kurulu Başkanı: Yasin Özlü (Belediye Başkanı) 5000 TL

Yönetim Kurulu Üyesi: Numan Tonka ( AK Parti Meclis Üyesi) 2000 TL

Yönetim Kurulu Üyesi: Şakir Özkaraaslan (AK Parti Meclis Üyesi) 2000 TL

Yönetim Kurulu Üyesi: Sadullah Keleş (AK Parti Meclis Üyesi) 2000 TL

Yönetim Kurulu Üyesi: Nurettin Hoylan (AK Parti Meclis Üyesi) 2000 TL

Yönetim Kurulu Üyesi: Şaban Bayram (Belediye Başkan Yardımcısı) 2000 TL

Yönetim Kurulu Üyesi: Kadir Kandemir (Belediye Başkan Danışmanı) 2000 TL