Başkan Erdoğan: AİHM'yi tanımıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 48. Muhtarlar Toplantısı'nda AİHM'nin kararı ile ilgili konuştu.

"AİHM ÖZGÜRLÜK, GÜVENLİK VE SEÇİM HAKKINI İHLAL ETTİ"

Erdoğan AİHM'nin yanlış bir karar verdiğini dile getirerek "AİHM dün ülkemiz aleyhine bir karar açıklamış. Neymiş? Türkiye, terör örgütü PKK ile iltisaklı bir partinin eski genel başkanının yargılandığı davada özgürlük, güvenlik ve seçim hakkını ihlal etmiş. Peki siz AB organlarından herhangi birinin, aynı zatın 6-8 Ekim olayları sırasında insanları, tamamı yalan olan beyanlarla galeyana getirip 50 masumun sokaklarda vahşice katledilmesine yol açması konusunda herhangi bir beyanını duydunuz mu?" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan AİHM açıklaması VİDEO

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"CUMHURİYET TARİHİNDE HİÇBİR SİYASİ LİDERE NASİP OLMAMIŞ BAHTİYARLIĞI YAŞAYACAĞIZ"

Erdoğan, "31 Mart 2019'da belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz ile muhtarlarımızın da seçimi var. Önümüzdeki aylarda toplantılarımıza hız vereceğiz. Hedefimiz, seçimden önce muhtarlarımızın tamamıyla bir araya gelmektir. Böylece Cumhuriyet tarihinde hiçbir siyasi lidere nasip olmamış bahtiyarlığı yaşayacağız.

"FETÖ'CÜLERİ BAŞ TACI EDEN ÜLKELER DEMOKRASİDEN BAHSEDEMEZ"

Avrupa İnsan Hakları, Türkiye aleyhinde kararlar açıklamış. Avrupa Birliği'nin bizatihi kendisinin terör örgütü olarak kabul ettiği, hayata gözlerini açmamış çocuktan 80 yaşındaki ihtiyara kadar her yaştan on binlerce insanın katili PKK'ya verilen desteği, bu zalimlerin kurbanlarından esirgeyenleri hiçbir zaman ciddiye alamayız. Siz istediğiniz kararları alın, biz halkımızın bekası için kararlar almaya devam edeceğiz.





"GEZİ OLAYLARININ ARKASINDA SOROS VAR"

Gezi olaylarının finansörü olan bir kişi içerde. Arkasında kim var? Soros. Bu adam ülkeleri bölen, parası bol, bu paraları bunun için harcayan bir adam. Bay Kemal ne diyor? Bunlar akademisyen, çağırsanız gelirdi diyor. Senin bunu dediklerinden biri de köşe yazarıydı. Yargı 5 yıl 10 ile cezalandırdı. Ama serbest bırakıldı. Almanya'ya kaçtı. Şimdi orada bu işleri o yönetiyor. Bay Kemal sen bunu görmüyor musun? Müslüman bir sokulduğu delikten bir daha sokulmaz. Ülkemizi teslim alma projesinin elamanları hala dayanışma içinde. Gezi'de bunlar değil miydi her yeri yakıp yıkan. Esnafı dükkanlarını yakıp yıkan bunlar değil miydi? Biz bunlara eyvallah mı edeceğiz? Ne'ymiş orada ağaçlar sökülmüş. Türkiye tarihinde bizim kadar ağaç diken, yarışa girecek bir parti olmamıştır.

"DÜRÜST OL BAY KEMAL"

Yaz aylarında enflasyon, faiz, kur sıkıntısı yaşadık ya. Hemen elleri ovuşturdular. Ekonomi yeniden toparlanmaya başlayınca meseleyi başka yere çekmeye başladılar. Ne'ymiş buğday ithal ediyormuşuz. Dürüst ol be. Bıktık artık senin yalanlarından. Sanırsın ki millet buğday yokluğundan fırınların önünde kuyruk oldu. Buğday ithalatımız yok mu, fazlasıyla var. Üretimimiz, tüketimimizi fazlasıyla karşılıyor. Neden ithal ediyoruz bunu da söyleyeyim. Makarna, büsküvi olarak üretim yapmak için ithal ediyoruz. Buna da ihraca dayalı ithal denir Bay Kemal.





"200 MİLYON KAPASİTEYE ULAŞACAK"

Güya yaz aylarındaki sıkıntıların büyüdüğünü söyleyerek milletimizi zehirleyecek. Türkiye, 3 küresel proje ile dünya gündeminde yerini almıştır. Bunlardan biri Star Rafineri'nin devreye girmesidir. Petrol ihracatında bize 1.5 milyar tasarruf sağlayacak. Ardından Cumhuriyet'imizin 95'inci yılına armağan olan İstanbul Havalimanı'mızı açık. Bundan da rahatsız. Ama gün ola, harman ola ,o havaalanına inecek. Yılda 200 milyon kapasiteye ulaşacak. Bundan rahatsız. Ben yapamadım, bunlar da yapamasın diye düşünüyor. Avrasya Tüneli'nden de geç, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden de geç, Osmangazi Köprüsü'nden de geç. Biz ayrım yapmıyoruz, herkes için yaptık. Dostum Putin ile TürkAkımı projesinin açılışında bir araya geldik. Döviz ve faizde sürekli aşağıya gidiş var.

"YABANCI OLANIN TERCİH EDİLMESİNE TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI"

Siyasette muhalefet anlayışımızın değişmesi gerekiyor. Geçmişte, kolaycılığa kaçmak amacıyla önü kesilen sanayi atılımları ile ilgili adımlarımızı atıyoruz. Bürokrasiden, siyasete kadar sirayet etmiş hastalıklı zihniyet direniyor. Defalarca talimat vermemize rağmen hala eş değer ürünler arasında yabancı olanın tercih edilmesine tahammülümüz kalmamıştır.





"STOK YAPANLARIN DEPOLARINI BASACAĞIZ"

Bakın dün söyledim. Stok yapıyorsunuz. Bundan sonra aldığımız ihbarlarla bütün depoları basacağız. Kimse benim vatandaşıma pahalı ürün yedirme hakkına sahip değildir. Sonra hastalıklı, çürüdü diyorlar. Sen hastalıklı hale getirttin, sen çürüttün be. Havasız kalırsa ne olacak? Eski alışkanlıklarında ısrar edenler ülkenin geleceğine darbe vurduğunu bilmeli." dedi.