Başkan Erdoğan ile Bahçeli arasında ittifak görüşmesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündemi yerel seçimler.

Mart ayında yapılacak seçimler öncesinde AK Parti ile MHP arasında bir ittifak kurulabilir.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye belediyelerin kaybedilmemesi için iki parti arasında görüşmeler hızlandı.

SON SÖZ LİDERLERDE

Yerel seçimlerde güç birliğinin sağlanmasını isteyen parti yetkilileri, ittifaka kapıların tamamen kapanmadığını söyledi.

Henüz alt düzeyde devam eden görüşmelerin, Erdoğan ile Bahçeli arasında yapılacak görüşmeyle tamamlanacağı belirtildi.