taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.33345
Euro
6.11715
Altın
1223.475
Borsa
94570.9
Gram Altın
209.796

Başkan Erdoğan ve Putin Mabeyn Köşkü'nde görüştü

Türk Akımı Projesinin açılışını gerçekleştiren Başkan Erdoğan ve Putin daha sonra Mabeyn Köşkü'nde bir araya geldi.

Haber Merkezi | 19.11.2018 - 17:13..
  1. Haberler
  2. Gündem
Başkan Erdoğan ve Putin Mabeyn Köşkü'nde görüştü

Türk Akımı'nın deniz bölümünün tamamlanması nedeniyle İstanbul'da Putin'in de katılımıyla tören düzenlendi.

İKİ LİDER MABEYN KÖŞKÜ'NDE

Törenin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Lideri Vlademir Putin'in İstanbul'daki Mabeyn Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

BİR AY İÇİNDE İKİNCİ ZİYARET

Putin'in İstanbul'a bir aydan kısa bir süre içerisinde ikinci gelişi. Rus lider son olarak Rusya, Türkiye, Fransa ve Almanya'nın katılımıyla 27 Ekim'de düzenlenen dörtlü Suriye zirvesi için İstanbul'a gelmişti.

Erdoğan ve Putin Mabeyn Köşkü'nde görüştü VİDEO

RUS BASINI: EN AZ 6 KEZ BİR ARAYA GELDİLER

Rus basını da Putin ve Erdoğan arasındaki bu görüşme trafiğine dikkat çekiyor. Rus ajanslarında, liderlerin bu yıl en az 6 kez bir araya geldiğini, görüşmelerin yoğunluğunun benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığı yorumları yapılıyor.

Başkan Erdoğan ve Putin Mabeyn Köşkü'nde görüştü

Başkan Erdoğan ve Putin Mabeyn Köşkü'nde görüştü

Başkan Erdoğan ve Putin Mabeyn Köşkü'nde görüştü

Dev proje: TürkAkım VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk Akımı'nda tarihi gün

Türk Akımı'nda tarihi gün

49
Suudiler Türkiye'yi boykot ediyor

Suudiler Türkiye'yi boykot ediyor

196
Fatih Erbakan'dan Saadet'e icra hamlesi

Fatih Erbakan'dan Saadet'e icra hamlesi

136
Bedelli askerlik sevk tarihleri

Bedelli askerlik sevk tarihleri

66
Yunanistan ile Bulgaristan'ın Türk Akımı yarışı

Yunanistan ile Bulgaristan'ın Türk Akımı yarışı

223
Bebeğini öldüren anne: Kocamın canını yakmak için yaptım

Bebeğini öldüren anne: Kocamın canını yakmak için yaptım

120
Deniz Gezmiş'in arkadaşı anılarını anlattı

Deniz Gezmiş'in arkadaşı anılarını anlattı

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir