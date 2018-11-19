Başkan Erdoğan ve Putin Mabeyn Köşkü'nde görüştü

Türk Akımı'nın deniz bölümünün tamamlanması nedeniyle İstanbul'da Putin'in de katılımıyla tören düzenlendi.

İKİ LİDER MABEYN KÖŞKÜ'NDE

Törenin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Lideri Vlademir Putin'in İstanbul'daki Mabeyn Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

BİR AY İÇİNDE İKİNCİ ZİYARET

Putin'in İstanbul'a bir aydan kısa bir süre içerisinde ikinci gelişi. Rus lider son olarak Rusya, Türkiye, Fransa ve Almanya'nın katılımıyla 27 Ekim'de düzenlenen dörtlü Suriye zirvesi için İstanbul'a gelmişti.

Erdoğan ve Putin Mabeyn Köşkü'nde görüştü VİDEO

RUS BASINI: EN AZ 6 KEZ BİR ARAYA GELDİLER

Rus basını da Putin ve Erdoğan arasındaki bu görüşme trafiğine dikkat çekiyor. Rus ajanslarında, liderlerin bu yıl en az 6 kez bir araya geldiğini, görüşmelerin yoğunluğunun benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığı yorumları yapılıyor.

Dev proje: TürkAkım VİDEO