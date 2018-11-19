Erdoğan: Rusya ile ticaret hacmi hedefi 100 milyar dolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Putin Türk Akımı'nın deniz kısmının tamamlanması nedeniyle düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.

"BÖLGEMİZ İÇİN PEK ÇOK AVANTAJI BULUNUYOR"

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Erdoğan, "TürkAkım Projesi'nin artık son aşamasına gelmiş bulunuyoruz

TürkAkım'ın sadece ülkemiz ve milletimiz için değil komşularımız, bölgemiz için pek çok avantajı bulunuyor.

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin ulaştığı yüksek seviyenin ifadesi olarak gördüğüm enerji iş birliği alanında atılan yeni bir adıma daha şahitlik etmek üzere bir aradayız.

Başkan Erdoğan: Dayatmalara boyun eğmedik VİDEO

100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

TürkAkım Projesi, inşallah 2019 yılında yapılacak testlerin ardından faaliyete geçmeye hazır olacaktır.

Bizim için Rusya Federasyonu, uzun vadeli iş birliği yapabileceğimiz güvenilir bir dost ve önemli bir doğal gaz tedarikçisidir.

Rusya Federasyonu ile iş birliğimiz çok geniş bir yelpazede ilerliyor. Hedefimiz Rusya ile 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmaktır. Türkiye, Rusya'dan 1987'den bu yana 387 milyar metreküplük doğal gaz alım gerçekleştirmiştir, bu, enerji alanındaki ilişkilerimizin her türlü sınamayı geçtiğinin ifadesidir.

Biz Rusya ile ikili münasebetlerimizin çerçevesini, hiçbir zaman diğer ülkelerin taleplerine veya dayatmalarına göre belirlemedik."

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KONUMUNA OLUMLU ETKİ YAPACAK"

Putin'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Projeye adı veren Sayın Erdoğan'dır, TürkAkım ismini vermiştir. Sayın Erdoğan'ın bahsettiği 100 milyar dolarlık ticarete ulaşma hedefine imza atacağız.

İnanıyoruz ki bu projenin tamamı 2019'a kadar tamamlanacaktır. Rusya ve Türkiye olarak enerji alanında iş birliğini uzun yıllar boyunca çok başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz.

TürkAkım, Türkiye'yi önemli bir doğal gaz merkezi haline getirecek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin konumuna da olumlu etki yapacaktır.

Putin: Erdoğan'ın cesaretine teşekkür ederim VİDEO

"ERDOĞAN'IN GÖSTERDİĞİ CESARET İÇİN TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

İki ülke arasında güven olmadan böyle bir projeyi (TürkAkım) gerçekleştirmek mümkün değil.

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın gösterdiği siyasi irade, cesaret için teşekkür etmek istiyorum. Artan rekabet koşullarında cesaret olmadan böyle bir proje gerçekleştirilemez

