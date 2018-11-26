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Başkan Erdoğan'dan elektronik sigara tepkisi

Başkan Erdoğan "Şimdi de 'elektronik sigara' çıkarmışlar. Bunda nikotin az diye kandırıyorlar" diyerek elektronik sigaranın farkı olmadığını belirtti.

Haber Merkezi | 26.11.2018 - 12:49..
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Başkan Erdoğan'dan elektronik sigara tepkisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2.Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu'nda elektronik sigaranın da diğer sigaralar gibi tehdit olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

NİKOTİN AZ DİYE KANDIRIYORLAR

"Şimdi de "elektronik sigara" çıkarmışlar. Bunda nikotin az diye kandırıyorlar. Maksat o dudak alışkanlığını oluşturmak. Çok geldiler bize. Size 500 milyon dolar, 1 milyar yatırım yapacağız falan. Biz gençlerimizi zehirlemenize izin veremeyiz.

Artık sadece alkol veyahut tütün bağımlılığı değil, elektronik bağımlılık çok daha büyük tehditleri oluşturuyor.

Bizim medeniyetimizle kültürümüzle alkol ve tütün bağımlılığını yan yana düşünebilmemiz dahi mümkün değildir. Alkol ve uyuşturucunun yaygınlaşmasından şikayet ediyorsak çalışma yöntemlerimizi gözden geçirmeliyiz.

Başkan Erdoğan'dan elektronik sigara tepkisi ViDEO

TÜTÜN ALIŞKANLIĞI ULUSLARARASI ŞİRKETLER TARAFINDAN ÖZENDİRİLİYOR

Haramı helali bilen toplumda uyuşturucu alkol hırsızlık diye bir sorun olmamalıdır. Bu tür sıkıntılar varsa bağımlılıktan öte başka sıkıntılarımız var demektir.

Bağımlılığın bir arada olması düşündürücüdür. Hayatını idame ettirmekte zaten zorluk çeken toplumlarda bu tür alışkanlıkların yaygınlaşmasının masum olmadığına inanıyorum.

Tütün alışkanlığının uluslararası şirketler tarafından özendirildiği ortadadır. Gelişmiş ülkelerdeki uyuşturucu ve alkol bağımlılığın sebebi elbette farklıdır."

Başkan Erdoğan'dan elektronik sigara tepkisi

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