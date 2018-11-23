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Başkan Erdoğan'dan Gaziantep adayı için ipucu

Berat Albayrak'ı arayan Başkan Erdoğan, Gaziantep Belediye başkan adayı ile ilgili ipucu verdi. Başkan Erdoğan telefon görülmesinde, "Siz zaten kim olduğunu biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi | 23.11.2018 - 19:03..
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Başkan Erdoğan'dan Gaziantep adayı için ipucu

Berat Albayrak, Abdülhamit Gül ve Fatma Şahin bugün Gaziantep'te  AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nda bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı arayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Belediye başkanı adayı ile ilgili sinyaller verdi.

"MAHÇUP ETMEYECEK BİR LİSTE"

Telefonla seslenen Erdoğan, "Gaziantep'teki bütün kardeşlerime en kalbi selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. 4 buçuk ay sonra orada yeni bir dönem başlayacak ona göre. İnşallah yarın Gaziantep adayımızı açıklayacağız.  Siz zaten kim olduğunu biliyorsunuz. İnşallah sizleri mahçup etmeyecek bir listeyle karşınıza çıkacağız. " dedi.

Başkan Erdoğan'dan Gaziantep adayı için ipucu VİDEO

Başkan Erdoğan'dan Gaziantep adayı için ipucu

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