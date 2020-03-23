Başkent'te karantinadan kaçan kişiyi, polis evinde buldu

HDP’li Diyarbakır’ın Silvan İlçe Belediye Başkanı Naşide Toprak görevden alındı. Yerine Silvan İlçe Kaymakamı Mehmet Uslu kayyum olarak atandı.

Eski eşler Demet Şener ile İbrahim Kutluay, Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde kal' uyarılarını dinlemedi.

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Kadir İnanır'dan maskeli paylaşım

Kadir İnanır da sosyal medya hesabından koronavirüs salgınıyla ilgili bir paylaşım yaptı.