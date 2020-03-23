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Başkent'te karantinadan kaçan kişiyi, polis evinde buldu

Ankara’da koronavirüs karantinasından kaçan bir kişi, polis tarafından yakalanıp yeniden karantina altına alındı.

İHA | 23.03.2020 - 08:34..
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Zatürre şikayeti nedeniyle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne giden erkek şahıs, doktorlar tarafından koronavirüs şüphesi nedeniyle karantina altına alınmak istenince, hastaneden kaçtı.

Karantinaya alınmak istemeyen şahıs, kayıplara karıştı.

EVİNDE BULUNDU

Koranavirüs şüphelisinin hastaneden kaçtığını fark eden doktorlar, polis ekiplerine haber verdi. Detaylı çalışmaların ardından şüpheli şahıs, İnönü Mahallesi'ndeki evinde bulundu.

Başkent'te karantinadan kaçan kişiyi, polis evinde buldu

POLİS YENİDEN KARANTİNA İÇİN HASTANEYE GETİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri şüpheliyi tekrardan güvenli bir şekilde Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirerek, karantina altına aldı.

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