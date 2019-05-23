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Başkent’te traktör şarampole uçtu: 1 ölü

Ankara’nın Polatlı ilçesinde kontrolden çıkan traktör şarampole yuvarlandı. Şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA | 23.05.2019 - 04:57..
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Olay, gece yarısında Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı İğciler Mahallesi’nde meydana geldi. Arkasında pulluk takılı olan traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Başkent’te traktör şarampole uçtu: 1 ölü

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, henüz kimliği belirlenemeyen erkek sürücü, traktörün altında kalarak can verdi. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre traktör sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Başkent’te traktör şarampole uçtu: 1 ölü

Traktörün altında kalan sürücünün cansız bedeni, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Polatlı itfaiye erlerinin çalışması sonucu traktörün altından vinç yardımı ile çıkarılabildi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Başkent’te traktör şarampole uçtu: 1 ölü

Başkent’te traktör şarampole uçtu: 1 ölü

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