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Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde ikinci maç yarın oynanacak

Fenerbahçe, Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 1-0 önde olan Beşiktaş'ı ikinci maçta ağırlayacak.

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Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde ikinci maç yarın oynanacak
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Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ 1-0 ÖNDE

Final serisinin ilk müsabakasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 88-80 mağlup ederek 1-0 öne geçti.

3 GALİBİYET ALAN ŞAMPİYON OLACAK

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, şampiyon olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)