Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde ikinci maç yarın oynanacak
Fenerbahçe, Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 1-0 önde olan Beşiktaş'ı ikinci maçta ağırlayacak.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ 1-0 ÖNDE
Final serisinin ilk müsabakasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 88-80 mağlup ederek 1-0 öne geçti.
3 GALİBİYET ALAN ŞAMPİYON OLACAK
Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, şampiyon olacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)