Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde üçüncü maç oynanacak
Takımların birer galibiyete sahip olduğu Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak.
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Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Müsabakayı Mehmet Serdar Ünal, Mehmet Şahin ve Ali Şakacı hakem üçlüsü yönetecek.
SERİDE DURUM 1-1
Final serisinin ilk müsabakasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 88-80 mağlup etti.
İkinci maçı taraftarı önünde 93-68 kazanan sarı-lacivertli takım, seride durumu 1-1 yaptı.
3 GALİBİYET ALAN ŞAMPİYON OLACAK
Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, 2025-2026 sezonu şampiyonu olacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)