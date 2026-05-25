Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek final mücadelesi başlıyor

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon sona ererken heyecan, play-off çeyrek final maçlarıyla sürecek.

Son şampiyon Fenerbahçe, Erokspor ile karşılaşacak.

Ligi averajla ikinci bitiren ve geçtiğimiz sezonun da finalisti Beşiktaş, Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.

Bahçeşehir Koleji, saha avantajını aldığı Trabzonspor karşısında yarı final ararken Anadolu Efes ise Türk Telekom ile oynayacak.

İki galibiyete ulaşan takımlar adını yarı finale yazdıracak.

MAÇ PROGRAMI

Yarın

18.00 Bahçeşehir Koleji - Trabzonspor

20.30 Beşiktaş - Galatasaray

27 Mayıs Çarşamba

18.00 Anadolu Efes - Türk Telekom

20.30 Fenerbahçe - Erokspor

28 Mayıs Perşembe

18.00 Trabzonspor - Bahçeşehir Koleji

20.30 Galatasaray - Beşiktaş

29 Mayıs Cuma

18.00 Türk Telekom - Anadolu Efes

20.30 Erokspor - Fenerbahçe