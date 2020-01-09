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Başlangıç filminin sonunu DiCaprio bile anlamadı

Oscarlı sinema oyuncusu Leonardo DiCaprio 2010 yılında başrolünde yer aldığı "Başlangıç" filminin sonuyla ilgili hiçbir fikri olmadığını söyledi.

Detay Haber | 09.01.2020 - 09:14..
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Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, izleyecinin sonu hakkında tam bir karar veremediği 2010 yılı yapımı Inception (Başlangıç) filmiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu, "Neler oldu? Hiçbir fikrim yok. Sanırım filmin sonu seyirciye göre değişir." dedi.

"ASLINDA KONUYLA ALAKALI GİBİYDİM"

DiCaprio, filmle ilgili şunları söyledi:

"Bazen yalnızca karakterine odaklanırsın. Aslında konuyla alakalı gibiydim. Ama iş Christopher Nolan'a, aklındakilere ve bunların nasıl bir araya geldiğine gelince herkes sürekli olarak bulmacayı çözmeye çalışıyordu."

Başlangıç filminin sonunu DiCaprio bile anlamadı

GERÇEK Mİ RÜYA MI BELLİ DEĞİL

Christopher Nolan tarafından yazılıp yönetilen Inception filmi, rüya içinde rüya görme temeli üzerine kurulu bir bilim kurgu filmi. Filmin son sahnesinde ise yaşananların gerçek mi yoksa rüya mı olduğu kesinliğe kavuşmuyor.

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