Basmati pirinç neden kokar? Kokmaması için 5 yöntem

Basmati pirinç, fındığımsı veya patlamış mısır benzeri karakteristik bir kokuya sahiptir.

Sanskritçe'de "hoş kokulu" anlamına gelen basmati pirincin doğal yapısında bulunan bu madde, pişerken etrafa yoğun bir aroma yayar.

Son yıllarda sağlıklı beslenme listelerinde sıkça yer almaya başlayan basmati pirinci, düşük glisemik indeksi ve hafif yapısıyla dikkat çekiyor.

Pişirme sırasında ortaya çıkan bu koku ise birçok kişinin "Basmati pirinç neden kokar?" sorusunu araştırmasına neden oluyor.

Doğru yıkama ve pişirme teknikleriyle bu kokunun büyük ölçüde azaltılabileceği belirtiliyor.

İşte, basmatinin kokma sebebi ve kokuyu önleme taktikleri...

BASMATİ PİRİNÇ NEDEN KOKAR

Basmati pirincinin kendine özgü kokusunun nedeni, yapısında doğal olarak bulunan “2-Acetyl-1-Pyrroline” adlı aromatik bileşendir. Bu madde, basmati pirincine hafif fındıksı ve yoğun bir aroma verir.

KOKUSUZ PİŞİRME İPUÇLARI

Basmati pirincini pişirmeden önce 4-5 kez suyla yıkamak, yüzeydeki fazla nişastayı ve yoğun aromayı azaltmaya yardımcı olur.

Pirinci yaklaşık 20-30 dakika suda bekletmek hem kokunun hafiflemesini sağlar hem de tanelerin daha güzel pişmesine yardımcı olur.

Pişirme suyuna birkaç damla limon suyu eklemek, aromanın dengelenmesine katkı sağlayabilir.

Aynı zamanda tavuk veya et suyunda da pişirerek kokusunu bastırabilirsiniz.

Defne yaprağı, karabiber tanesi veya küçük bir tarçın çubuğu gibi hafif baharatlar, baskın kokunun yumuşamasına yardımcı olabilir.