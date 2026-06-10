Başsavcılık'tan çıplak arama iddialarına yalanlama

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı İBB Davası duruşmasında dün (9 Haziran) 49'uncu gün geride kaldı.

Tutuklu sanıklar arasında bulunan İBB iştiraki Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, duruşmada verdiği beyanda soruşturma süreciyle ilgili iddialarda bulundu.

Türker, gözaltına alınması sonrası Emniyet'te çıplak aramaya maruz kaldığını öne sürdü.

ARALIK AYINDA GÜNDEME GELDİ

Söz konusu iddialar daha önce Aralık ayında da Türker'in avukatlarının Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı başvuru üzerine gündeme geldi.

Türker'in avukatları, müvekkillerinin çıplak aramaya maruz kaldığı iddiasıyla AYM'ye başvuru yaptı.

BAŞSAVCILIK ÖNCEKİ AÇIKLAMAYI YENİDEN PAYLAŞTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, dünkü duruşmada yeniden kamuoyu gündemine gelen iddiayla ilgili Aralık ayında X hesabından yayınladığı açıklamayı yeniden paylaştı.

Başsavcılık resmi hesabından yapılan paylaşımda Türker'in tutuklanması sonrası herhangi bir çıplak arama veya başka bir yönetmelik dışı uygulamayla karşılaşmadığı belirtildi.

"İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ"

Başsavcılık'ın yeniden paylaştığı açıklama şöyle:

"İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 23/03/2025 tarih ve 2025/267 sorgu sayılı kararıyla Rüşvet Almak suçundan tutuklanan Fatoş Pınar Türker, aynı tarihte Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na kabul edilmiştir.

Ulusal basın ve bazı sosyal medya hesaplarında, İBB iştiraki Medya AŞ Genel Müdürü (tutuklu) Fatoş Pınar Türker’in depo olarak kullanılan bir alanda tutulduğu ve çıplak arandığı yönünde iddialara yer verildiği görülmüştür.

Tutuklunun kuruma kabulü sırasında yapılan işlemler, Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik’in 34. maddesi hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda üst ve eşya araması yapılmıştır.

Söz konusu arama, dışarıdan görülmesi mümkün olmayan ve herhangi bir görüntü kaydı bulunmayan bir alanda gerçekleştirilmiş olup, iddia edildiği şekilde tutuklunun kıyafetlerinin çıkarılması söz konusu değildir.

Saat 18.01’de başlayan arama işlemi 18.02’de tamamlanmış; düzenlenen arama tutanağında, tutuklunun 'herhangi bir zararının ya da şikâyetinin bulunmadığı' hususu açıkça tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, Fatoş Pınar Türker’in Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda çıplak aramaya tabi tutulduğu ya da tutuklulara mahsus yaşam alanları dışında tutulduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Kuruma kabul, üst araması ve yerleştirme işlemleri mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."