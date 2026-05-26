Başvurular başladı! 3 milyon euroluk hibeyle girişimcilere dev fırsat

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD), dev desteği açıkladı.

ICMPD ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen, toplam 3 milyon euroluk bütçeye sahip ENHANCER PRO Girişimcilik Hibe Programı için başvuru süreci başladı.

3 milyon euroluk bütçeye sahip program kapsamında girişimcilere iş kurma ve sürdürülebilir istihdam oluşturma alanlarında destek sağlanacak.

"Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi" hedefiyle yürütülen ENHANCER PRO projesi kapsamında duyurulan hibe programı, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, kadınların iş gücüne katılımının artırılması ve yerel ekonomilerin desteklenmesini amaçlıyor.

SURİYELİLER DE YARARLANABİLECEK

Programdan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yanı sıra Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve uluslararası koruma kapsamındaki bireyler de yararlanabilecek.

DESTEKLENECEK ŞEHİRLER

Destekler; Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da yaşayan girişimcilere yönelik olacak.

"KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMINA KATKI SAĞLIYORUZ"

Açıklamada programa ilişkin değerlendirmelerine yer verilen ICMPD Türkiye Temsilciliği Portföy Yöneticisi Pınar Yapanoğlu, ENHANCER projelerinin girişimcilik ve ekonomik kalkınma açısından önemli sonuçlar ortaya koyduğunu belirtti.

Yapanoğlu, "2020'den bu yana uyguladığımız ENHANCER projesi kapsamında binlerce girişimciye, yüzlerce KOBİ ve kooperatife hibe destekleri ve kapasite geliştirme eğitimleri sunduk. Türkiye'de istihdama ve ekonomik güçlenmeye katkı sağlayan bu çalışmalarımızı, ENHANCER PRO projesi ile daha ileri taşıyoruz. Özellikle kadınların iş gücüne katılımını destekleyen girişimcilik modellerinin yaygınlaşmasını önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

18 İLDE YAKLAŞIK 2 BİN GİRİŞİMCİYE ULAŞILDI

Programın ilan edilmesinden bu yana 18 proje ilinde düzenlenen yüz yüze bilgilendirme toplantıları ve çevrim içi webinar etkinlikleriyle yaklaşık 2 bin kişiye ulaşıldı.

ENHANCER PRO Girişimcilik Hibe Programı başvuruları 19 Haziran'a kadar devam edecek.