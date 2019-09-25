Batan İngiliz giden İngiliz sevinen Türk

Turizm sektöründe milyonlarca insan ekmek yiyor. Gazetecilik, kimi zaman empati kurmaktır, memleketin için üzülebilmektir.

Giden İngiliz için; "Türkiye'den kaçış başladı" diye başlık atmak nedir? Ekim ayında iptal olan rezervasyon sayısı 10 binlerle ifade ediliyor.

Ekim ayında, yerli turist turizm bölgelerine gitmez. İngilizler büyük gelir kaynağıydı. Türkiye ekonomisini daha da zora sokacak bu gelişme için bir çözüm üretmek yerine; sevinmek olmadı sanki.

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İNTERNET SİTESİNDEKİ HALİ

Sözcü haberi ilk olarak; "Dünya bu karelerle izliyor: Türkiye'den kaçış başladı" şeklinde girdi. Gelen tepkiler üzerine "Dünya bu karelerle izliyor: Thomas Cook mağdurları böyle gittiler..." diye değiştirdi. Haberin linkinin olduğu satırda başlığın ilk hali görülüyor.