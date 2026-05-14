Batı Karadeniz’de sağanak yağış uyarısı

Düzce Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısını paylaştı.

"OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI"

Yapılan uyarıda şöyle denildi:

“"Yapılan son değerlendirmelere göre 14 Mayıs 2026 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın’ın iç kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"”

Yağışın 14 Mayıs 2026 günü saat 11.00 ile 23.00 arasında etkili olması bekleniyor.