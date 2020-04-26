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Batı ülkeleri koronavirüsün pençesinde

Koronavirüs salgınını ciddiye almayan ülkeler, yüksek vaka ve ölüm sayılarıyla başa çıkmakta zorlanıyor.

Haber Merkezi |
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Batı ülkeleri koronavirüsün pençesinde

Çin'in Hubey Eyaleti'ndeki Vuhan şehrinde yarasalardan insanlara bulaştığına inanılan koronavirüs salgını dünyayı derinden etkilemeye devam ediyor.

Salgın dünyaya tamamen yayılırken, 3 milyona yakın insan enfekte oldu, 203 binden fazla insan da hayatını kaybetti.

203 bin ölümün üyük çoğunluğu ise Avrupa ülkeleri ve ABD'de görüldü.

ABD İLK SIRADA

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre ise, ABD 53 bin 934 ölümle dünyada ilk sıraya yerleşti. Ülkede, 1 milyona yakın insan ise enfekte oldu.

ABD'yi bu alanda Avrupa ülkeleri takip ediyor.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 25 BİNE DAYANDI

İspanya’da bugün koronavirüse bağlı ölüm sayısı 22 bin 902’den 23.190’a çıkarken, ülke genelindeki toplam koronavirüs vaka sayısı da 205.905’ten 205 bin 634’e çıktı.

İNGİLTERE'DE VAKA SAYISI 150 BİNE YAKLAŞTI

İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 1 günde 413 kişinin daha ölümüyle 20 bin 732'ye yükselirken, vaka sayısı da 150 bine yaklaştı.

ÖNLEMLER HEM GEÇ ALINDI HEM DE YETERSİZ

Dünya genelindeki ölü sayısının neredeyse yarınının çıktığı bu ülkelerde ise ortak hakim görüş, yönetimlerin salgına karşı önlemleri zamanında ve yeterli şekilde almadıkları yönünde.

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