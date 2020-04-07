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Batman'da 10 yaşındaki çocuk ağaçta oynarken öldü

Batman’da 10 yaşındaki çocuk, badem ağacında oynarken ipin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybetti.

İHA |
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Batman'da 10 yaşındaki çocuk ağaçta oynarken öldü

Batman’ın Gercüş'e bağlı Yakıtlı Köyü Çeşmeli mezrasında, 10 yaşındaki E.A., evlerinin bahçesindeki badem ağacında oynarken iplerin boynuna dolanmasıyla dengesini kaybetti.

ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ NEDENİYLE İNCELEME BAŞLATILDI

Ağaçta asılı kalan çocuğun yere düştüğünü gören annesi hemen yanına koşarak, durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. E.A.'nın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, ölümü şüpheli bulan güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Batman'da 10 yaşındaki çocuk ağaçta oynarken öldü

Batman'da 10 yaşındaki çocuk ağaçta oynarken öldü

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