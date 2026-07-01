Batman'da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 10 gözaltı

Batman'da yaklaşık 19 yıldır faili meçhul olarak kalan bir cinayet dosyası, İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü kapsamlı çalışma sonucunda yeniden gündeme alındı ve önemli bulgulara ulaşıldı.

5 Temmuz 2007 tarihinde Kozluk ilçesine bağlı Armutlu köyü Şat mezrası yakınlarındaki dere yatağında çürümüş halde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunmuş, o dönem alınan DNA örneklerine rağmen kimlik tespit edilemeyince cenaze Ankara Kimsesizler Mezarlığı'na defnedilmişti. Dosya, zamanaşımı nedeniyle takipsizlik kararıyla kapatılmıştı.

DOSYA YENİDEN AÇILDI, TEKNOLOJİK İNCELEMELER DEVREYE GİRDİ

Batman İl Jandarma Komutanlığı, faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye alarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Saha araştırmaları, tanık görüşmeleri, teknolojik incelemeler ve elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda cesedin, 2007 yılından bu yana herhangi bir resmi işlem ya da elektronik kaydı bulunmayan A.Ö.'ye ait olabileceği değerlendirildi.

DNA EŞLEŞMESİ KİMLİĞİ KESİNLEŞTİRDİ

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte A.Ö.'nün imam nikâhlı eşi Y.D. ile çocuklarından DNA örnekleri alındı.

Yapılan laboratuvar incelemelerinde, bu örneklerin 2007 yılında cesetten alınan DNA profiliyle eşleştiği belirlendi. Böylece yıllardır kimliği belirlenemeyen kişinin A.Ö. olduğu kesinlik kazandı.

HTS KAYITLARI VE DELİLLER SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ

Jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında 2007 yılına ait HTS (telefon trafik) kayıtlarını da geriye dönük olarak analiz etti.

Teknik incelemeler sonucunda şüpheliler arasındaki irtibatın ortaya çıkarıldığı, elde edilen delillerin cinayetin planlı şekilde işlendiğine ilişkin değerlendirmeleri güçlendirdiği bildirildi.

Ayrıca soruşturmada, A.Ö.'nün imam nikâhlı eşi Y.D.'nin geçmişte farklı nedenlerle burnunu kestiği ve bu olayın dönemin ulusal basınında da yer aldığı tespit edildi.

"TÖRE VE NAMUS SAİKİYLE" İŞLENMİŞ OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda, A.Ö.'nün ailesi tarafından "töre ve namus saikiyle" öldürüldüğü değerlendirildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, cinayetin iştirak halinde işlendiği iddiasıyla şüpheliler hakkında operasyon kararı alındı.

ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Batman merkezli soruşturma kapsamında 1 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu üç ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "tasarlayarak töre ve namus saikiyle kasten öldürme" suçunu iştirak halinde işledikleri değerlendirilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın ise çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.