Batman’da bıçaklı kavgada 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

20 Mayıs'ta Batman'ın Petrolkent Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Azat Kaplan (20) ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Kaplan, yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.