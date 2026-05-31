Batman’da bıçaklı kavgada 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kent merkezinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 20 yaşındaki Azat Kaplan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
20 Mayıs'ta Batman'ın Petrolkent Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.
Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Azat Kaplan (20) ağır yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede tedavi altına alınan Kaplan, yaşam mücadelesini kaybetti.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)