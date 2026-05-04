Batman'da borçlarını ödediler, tefeciden kurtulamadılar: 2 tutuklama

Emniyet güçleri, tefecilikle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Batman Emniyet Müdürlüğü, bir kez daha harekete geçti.

BATMAN'DA TEFECİLİK OPERASYONU

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesindeki ekipler, faiz karşılığında borç para verip, borçların ödenmesine rağmen senetleri iade etmeyen ve bu senetler üzerinden haksız kazanç talep eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin mağdurlara ve ailelerine yönelik tehdit ve hakarette bulunduğu da belirlendi.

TESPİT EDİLEN 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında MASAK'tan temin edilen hesap hareketleri incelendi, olaylara ilişkin kamera kayıtları değerlendirildi ve mağdur beyanları doğrultusunda şüpheliler S.A., E.A., Ö.A., D.A. ve E.A. tespit edildi.

Polis ekiplerinin Batman, Bursa ve Mersin'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A. ve E.A. tutuklandı.

Ö.A., D.A. ve E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.