Batman'da camından sarktığı otomobilden düşen Muhammed öldü: Sürücü gözaltına alındı

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Batman'da akşam saatlerinde millet parkına giden Muhammed Karabaş ile arkadaşı C.E., bir süre sonra otomobille evlerine dönmek için yola çıktı.

Muhammed Karabaş, C.E.'nin direksiyonunda olduğu otomobilin camından sarkmaya başladı.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Bu sırada dengesini kaybeden Karabaş, yola düştü.

Başından yaralanan Karabaş, aynı otomobille hastaneye götürüldü.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedaviye alınan Karabaş, dün gece saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Karabaş'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Karabaş'ın ölüm haberini alıp morg önüne gelen yakınları gözyaşı döktü.

C.E. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.