Batman'da camından sarktığı otomobilden düşen Muhammed öldü: Sürücü gözaltına alındı
Pazaryeri Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilin camından sarkıp düştüğü iddia edilen 19 yaşındaki Muhammed Karabaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Karabaş’ın 21 yaşındaki arkadaşı otomobil sürücüsü C.E., gözaltına alındı.
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Batman'da akşam saatlerinde millet parkına giden Muhammed Karabaş ile arkadaşı C.E., bir süre sonra otomobille evlerine dönmek için yola çıktı.
Muhammed Karabaş, C.E.'nin direksiyonunda olduğu otomobilin camından sarkmaya başladı.
DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ
Bu sırada dengesini kaybeden Karabaş, yola düştü.
Başından yaralanan Karabaş, aynı otomobille hastaneye götürüldü.
TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI
Tedaviye alınan Karabaş, dün gece saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Karabaş'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Karabaş'ın ölüm haberini alıp morg önüne gelen yakınları gözyaşı döktü.
C.E. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)