Batman'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Batman'ın Kozluk ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde Koçaklar köyünde etkili olan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU TARIM ARAZİLERİNİ VURDU
Kısa sürede etkisini artıran ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri tarım arazilerine zarar verdi.
Çiftçiler, yeni filizlenen ürünlerin büyük bölümünün zarar gördüğünü ifade etti.
Dolu yağışıyla ekili alanlar beyaza bürünürken, ortaya çıkan manzara kış görüntülerini aratmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)