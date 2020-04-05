Batman'da cezaevinde yangın

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Batman M Tipi Kapalı Cezaevi’nde yangın çıktı. Mahkumlar tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangın sonrası, polis ekipleri cezaevi önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

MAHKUMLAR TAHLİYE EDİLDİ, YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve ambulans sevk edildi. Olayı duyan mahkum yakınları olay yerine gelirken, Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, olay yerine gelerek incelemede bulundu. Olayın kontrol altına alındığı ve koğuşların tahliye edildiği öğrenildi. Cezaevindeki yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.