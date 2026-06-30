Batman'da iki aile çatıştı: 4 yaralı

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Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Uzunçayır köyünün Üzümlü mezrasında iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Aynı aileden 20 yaşındaki A.E. (kadın), 27 yaşındaki E.E., 24 yaşındaki E.E. ve 60 yaşındaki A.E. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HASTANEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Olayın ardından olası yeni bir gerginliğin önüne geçmek amacıyla hastane çevresinde çevik kuvvet ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Jandarma ekipleri silahlı kavganın çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.