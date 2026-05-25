Batman’da otomobil şarampole yuvarlandı: 3’ü ağır 4 yaralı

Gece saat 20.30 sıralarında Batman-Kozluk kara yolu Bıçakçı köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı.

YARALI 4 KİŞİDEN 3'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Kazada araçta bulunan E.S. (26), M.S. (22), R.S. (56) ağır yaralanırken, İ.S. (55) ise hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.